Congés familiaux: les mères toujours pénalisées

Quarante-trois pourcents de revenus en moins sur le long terme pour les mères ! Quarante pourcents de plus que les pères en incapacité de travail, parfois même encore huit ans après la naissance de leur enfant. Et comme si ce n’était pas assez, ce sont les mères qui continuent à assumer la plus grande part des tâches ménagères et à s’occuper des enfants, ce qui les amène à travailler davantage à temps partiel, voire à recourir aux congés parentaux. Une inégalité que la Ligue des familles entend combattre en cette veille de la Fête des mères en rappelant que, dans l’accord de gouvernement fédéral, il est prévu une simplification, une harmonisation et une optimisation des différents systèmes de congé, afin de permettre une répartition plus équilibrée entre les hommes et les femmes de l’accueil et des soins des enfants.