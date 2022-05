Éric Reinhardt, Annie Lulu, Pierre Lemaître... Les poches des Livres du Soir

Comédies françaises ****

Éric Reinhardt

Une histoire d’amour construite de manière époustouflante : elle s’ouvre par le faire-part de décès de l’un, discrètement co-signé par sa compagne éplorée et bien vivante. Ils ne se sont pourtant pas encore rencontrés : l’auteur va nous faire partager cette passion miraculeuse tuée dans l’œuf par une sortie de route, alors que le défunt enquêtait de son vivant sur la mort de l’Internet à la française, tué par Giscard et ceux qui n’y voyaient qu’un « commutateur astucieux » et lui ont préféré le Minitel. Une autre sortie de route. Deux arcs parfois concurrents qui se font écho avec élégance, précision, humour. Du très bon Reinhardt.

Folio, 480 p., 8,7 €

La mer noire dans les grands lacs ***

Annie Lulu