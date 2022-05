Théodora Dimova: «Ce que je décris dans le livre, c’est ce qui se passe en Ukraine»

C’est un roman à la fois dur et passionnant. Des femmes racontent. Leurs maris, peintre, écrivain ou pope, ont été arrêtés, torturés, assassinés lors de la purge cruelle qui a suivi l’arrivée des communistes au pouvoir dans cette Bulgarie de 1944 qui était jusque-là l’alliée des Allemands. Et elles se racontent elles-mêmes dans ce maelström incontrôlable, qui voit leur vie et celle de leurs enfants dévastées, détruites, jetées sur les ruines d’une vie auparavant agréable.

C’est un roman douloureux. La rage révolutionnaire n’a pas de limite. Les intellectuels sont des proies toutes faites. Ils sont condamnés et sommairement exécutés. Et leurs familles envoyées dans d’autres villes, dans des conditions précaires. Ces femmes, Raïna, Ekaterina, Viktoria, Magdalena, sont sacrifiées, dépassées par la tragédie qui les frappe. Et ce qu’elles disent est d’autant plus poignant qu’on a longtemps occulté cette période de l’histoire bulgare.