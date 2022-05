Le Musée d’Ixelles dévoile la première étape de sa rénovation

Entamé en 2018, le chantier de rénovation et d’extension du Musée d’Ixelles atteint la fin de sa première phase alors même que l’institution, inaugurée en 1892, fête son 130e anniversaire. Pour l’occasion, une petite visite du chantier permettait de découvrir ce jeudi l’état d’avancement des travaux et le nouveau visage de certains espaces.

Première constatation : dès à présent, la visibilité extérieure de l’institution s’est nettement améliorée. A l’intérieur, les changements sont frappants également. D’abord l’espace d’accueil, nettement plus spacieux, lumineux et chaleureux grâce à l’utilisation du bois. Dans un volume tout en hauteur apportant énormément de lumière, un café et une boutique ont fait leur apparition. L’ancien escalier massif est remplacé par un accès plus discret mais aussi plus efficace puisqu’il permet d’accéder à la mezzanine du premier mais aussi du deuxième étage, désormais accessible au public et utilisable pour les expositions temporaires.