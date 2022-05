Cyclisme: Philippe Gilbert met fin à une très longue attente

Les grands champions ne meurent jamais. Philippe Gilbert l’a prouvé, avec puissance et détermination, ce jeudi sur les routes des Quatre Jours de Dunkerque. À quasiment 40 ans (il les aura dans deux mois), le coureur belge s’est adjugé la troisième étape de la course nordiste lors d’un sprint légèrement en pente, pour hommes forts, à Mont-Saint-Éloi. Un succès qui va lui faire le plus grand bien, personnellement, lui qui ne s’était plus imposé depuis 967 jours. C’était le 11 septembre 2019, lors de la 17e étape de la Vuelta. Une autre époque. Surtout qu’il portait encore les couleurs de Deceuninck-Quick Step.

« Cela faisait très, très, très longtemps que je n’avais plus gagné mais, ça va, je suis content de voir que je n’ai pas oublié comment on lève les bras », rigolait le Remoucastrien, qui a pris le meilleur sur les Français Jason Tesson et Julien Simon. Tout en profitant de l’instant présent en franchissant la ligne d’arrivée.