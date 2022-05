Voici la nouvelle «Charte de la démocratie», réaffirmant le cordon sanitaire

Le MR, le PS, les Ecolos, Défi et les Engagés ne monteront dans aucun gouvernement avec l’extrême droite et ne participeront à aucun débat dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux avec des représentants des partis « qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d’attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique ». Ce sont les termes de la nouvelle Charte de la démocratie, actualisée et renforcée (la première version remonte à 1993). Un accord à ce propos est intervenu jeudi après-midi entre les cinq partis signataires. Le PTB a refusé depuis le début de s’y associer, estimant, en tant que « parti national » qu’il ne peut s’exclure des plateaux flamands où le cordon médiatique n’est pas en vigueur, et dans une Flandre où l’extrême droite présente un poids électoral significatif.