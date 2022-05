Javier Cercas ramène Melchor à Barcelone

Deuxième volet de la trilogie Terra Alta, du nom d’une région de Catalogne, Indépendance prolonge et amplifie, avec Melchor, flic qui rêve de quitter son boulot et de devenir bibliothécaire, le récit et la réflexion initiés par Javier Cercas dans le premier. Le dernier volume, El castillo de Barbazul, vient de paraître en Espagne.

Une référence à la pandémie du coronavirus de 2020, « il y a de ça cinq ans », fournit sans insister une précieuse information : tout ceci n’est pas encore arrivé. Mais qu’est-ce qui n’est pas arrivé et que le roman raconte ?

Un chantage à la sextape sur la maire de Barcelone à qui des inconnus réclament 300.000 euros et, ensuite, sa démission, affaire pour laquelle l’aide de Melchor est demandée, ce qui l’amène à quitter provisoirement Terra Alta.