Jean-David Morvan à propos de «Simone»: «Barbie était l’ange du diable»

Klaus Barbie aimait les chats mais c’était pour mieux prendre les enfants entre ses griffes. En juin 1944, il a torturé, en vain, la petite Simone, pour tenter de lui faire avouer où étaient cachés ses frères et sœurs. Déportée avec sa famille, elle reviendra par miracle des camps de la mort. Quarante ans plus tard, elle trouvera la force de témoigner contre le bourreau de sa famille, contre l’antisémitisme et contre l’oubli. Dans une bande dessinée tout public, Jean-David Morvan et David Evrard font partager son courage aux jeunes générations.

Simone a été torturée à 13 ans par Klaus Barbie, qui ne connaissait pas de limites dans l’abomination. Comment fait-on pour raconter ça aux enfants ?