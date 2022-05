Standard: le projet américain se met en place

À l’inverse d’équipes comme Eupen et Saint-Trond, qui ont arrêté les frais et libéré leurs joueurs dans la foulée de la fin de la phase classique de championnat, le 10 avril dernier, le Standard poursuit son programme d’entraînement au rythme d’une séance quotidienne lors des cinq premiers jours de la semaine et d’un week-end de repos. Cela sera le cas jusqu’au vendredi 13 mai, date toujours prévue pour refermer définitivement une saison maudite, même si Arnaud Bodart et ses équipiers pourraient être mis en congé quelques heures plus tôt, dans le courant de la semaine prochaine.