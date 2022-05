L’académie de tennis de Kim Clijsters va fermer ses portes: «Nous n’avons pas pu en faire un très grand succès»

C’est en 2014 que la Kim Clijsters Academy avait vu le jour avec comme principal actionnaire Bob Verbeeck de la société Golazo. Les entraîneurs de l’académie ont assuré la formation des membres du club de tennis local De Boneput, mais aussi de joueurs internationaux et des talents nationaux. Plusieurs joueuses de haut niveau s’entraînent encore au club, comme Elise Mertens et la jeune Sofia Costoulas, 2e mondiale chez les juniores. «Nous allons fixer des rendez-vous avec tout le monde pour discuter ensemble de ce que cela signifie concrètement pour eux», a expliqué encore Ruben Clijsters.

Kim avait eu le rêve il y a 8 ans de construire une école de tennis internationale à Bree, mais dans le contexte notamment de la crise sanitaire et de son déménagement aux Etats-Unis, ce rêve s’achève à présent», a expliqué Ruben Clijsters, le cousin de Kim Clijsters, manager de l’académie. «Après une analyse financière approfondie, nous avons décidé de stopper les activités. C’est un coup dur pour toute l’équipe et certainement aussi pour Kim, mais nous y avons longtemps réfléchi et c’est la seule option».

«Nous savions que c’était un énorme défi de développer une telle école dans une ville comme Bree, et nous avons tout fait pour en faire un succès. Après huit ans, force est de reconnaître que nous n’avons pas pu en faire un très grand succès. Nous nous sommes toujours efforcés de maintenir des prix démocratiques parce que nous voulions permettre à tout le monde de suivre des cours via l’académie. Nous n’avons pas réussi à attirer beaucoup de joueurs étrangers, ce qui était nécessaire pour rentabiliser le projet. La crise sanitaire n’a pas aidé et il n’y a pas eu de reprise véritable après la pandémie. Il faut savoir que la Kim Clijsters Academy est également déficitaire depuis plusieurs années. C’est une situation que vous pouvez supporter pendant un certain temps, mais à un certain moment, c’est fini».