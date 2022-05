Philippe Gilbert: «Content de voir que je n’ai pas perdu l’habitude de lever les bras»

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas gagné et je suis content de voir que je n’ai pas perdu l’habitude de lever les bras », a souri Gilbert, 39 ans, lors de l’interview flash après la course. « Nous sommes venus ici avec une équipe forte et complète avec Arnaud De Lie et Reinardt Janse van Rensburg pour jouer sur différents tableaux. Malheureusement, Arnaud a dû abandonner après la première étape. Nous nous sommes reconcentrés pour gagner aujourd’hui (jeudi, ndlr). »

Désormais deuxième du général dans le même temps que le Néerlandais Arvid De Kleijn après la pénalité dont a écopée Tesson, le Remoucastrien peut se mettre à rêver du classement général. « Nous prenons étape par étape et nous verrons. Nous restons bien placés au général et nous avons peut-être plusieurs cartes à jouer. Peu importe le profil des étapes, il faut être tout le temps sur ses gardes. »

« J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, que ce soit lors de la Coupe du monde, d’une fête foraine ou d’une classique. Je suis et reste un passionné de cyclisme et les victoires font du bien », a continué Gilbert. «’Cela faisait un moment que je n’avais pas gagné, j’ai traversé une période difficile. J’ai eu des problèmes respiratoires pendant environ trois mois et ce n’est que depuis quelques jours que je me sens à nouveau bien. Cela m’a mis en confiance. Aujourd’hui, j’ai dit à mes coéquipiers que j’allais y aller. La dernière fois que j’ai gagné lors des Quatre Jours de Dunkerque, c’était en 2005. Ça doit être un record non ? Ça en dit long sur la durée de ma carrière. »

À l’origine, Gilbert avait pris le départ des Quatre Jours de Dunkerque pour soutenir Arnaud De Lie dans les premières étapes de sprint mais lorsque De Lie a abandonné, la tactique de Lotto Soudal a changé. « Nous sommes arrivés ici avec une équipe très complète. Arnaud est un phénomène et c’est dommage qu’il ne soit plus avec nous. On pense beaucoup à lui. »