David Goffin a retrouvé le goût de l’exploit

Le vrai David Goffin est de retour, ça ne fait désormais plus aucun doute ! Il a en tous cas tourné le dos à deux terribles saisons de galères, celle de 2020 où le covid lui a filé un terrible coup de blues, et celle de 2021 où des blessures aux adducteurs, à la cheville puis, au genou, l’ont envoyé dans l’enfer de l’incertitude, des rendez-vous manqués et d’un classement plongeant au 74e rang mondial, le mois dernier ! On a même craint pour sa place dans le top-100, alors qu’il allait chercher un sens à sa carrière dans un tournoi Challenger (Phoenix) : c’est tout dire.