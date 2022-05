Anderlecht: Kristian Arnstad, joyau du Grand Nord

Trop occupés à discuter entre eux et à prédire le résultat du match entre Anderlecht et l’Antwerp programmé quelques minutes plus tard, les journalistes ne font guère attention à l’intrusion dans leur salle de presse de Frank Arnesen, alors directeur sportif du RSCA, en compagnie d’un couple et d’un jeune garçon aux cheveux longs. Pas plus d’effervescence lorsque ce dernier pose avec un maillot d’Anderlecht devant le panneau des sponsors au plus grand bonheur de ses parents. Et de celui d’Arnesen, convaincu d’avoir flairé la bonne affaire en enrôlant ce milieu de terrain venu en droite ligne du club de Stabaek. Son nom : Krisitian Arnstad.

Quelques heures et un douloureux revers face au « Great Old » (1-2) plus tard, le Sporting officialise l’arrivée du Norvégien tout en prônant la patience tant pour le joueur – il fera d’abord ses armes chez les espoirs –, que pour les fans mauves. Il aura fallu attendre presque trois ans.