France: vous dites recomposition? Ils répondent horizontalité!

La France serait caractérisée par une société incapable de se penser dans l’horizontalité, malade de son centralisme politique et administratif, ainsi que du caractère extrêmement hiérarchique de l’exercice du pouvoir.

De l’opportunisme ou de la stratégie politique ? Des guerres de position ou de grandes unions ? Le grand n’importe quoi ou la revitalisation ? Il y a de quoi s’interroger en voyant le marigot politique français s’agiter comme jamais en vue des élections législatives.

La sortie provocatrice de Jean-Luc Mélenchon appelant, le soir de la réélection d’Emmanuel Macron, à l’élire Premier ministre – ce qui est impossible –, a donné un fameux coup dans cette fourmilière, accentué par les résultats catastrophiques de la gauche et la droite classiques – PS et LR – autrefois maîtres du jeu, et aujourd’hui moribonds.