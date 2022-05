David Goffin a frôlé l’exploit face à Rafael Nadal: «Impatient de voir ce que la suite me réserve»

« J’ai vraiment traversé des moments très difficiles », a expliqué David Goffin. « Beaucoup de choses me sont passées par la tête, surtout après mon forfait contre Murray à Sydney suite à une nouvelle gêne au genou. Je me suis demandé si je serais encore le même joueur qu’avant. Et puis, la terre battue est arrivée. C’est toujours une période de l’année très importante pour moi. Et je voulais être prêt. À Marrakech, j’ai remporté une première bataille, puis une deuxième et ma confiance a grandi. Jouer ici à Madrid est vraiment particulier. En raison de l’altitude, les courts sont plus rapides et cela me convient bien. C’était la première fois que je devais disputer les qualifications depuis dix ans, je crois. Là, je me sens fit et j’ai gagné des matches. Je suis impatient de voir ce que la suite me réserve ».