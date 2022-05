Tour d’Italie: Girmay veut provoquer une nouvelle hystérie

D’unique et douce attraction médiatique pour ses origines sub-sahariennes il y a encore quelques mois, Biniam Girmay a désormais basculé dans la caste de ceux qui pèsent sur la course, possèdent les capacités de plier le scénario, d’emballer l’histoire et d’y ajouter le papier cadeau en prime. L’Érythréen reste évidemment une sensation mais, clairement, depuis son printemps mirifique illuminé par sa victoire à Gand-Wevelgem, le faisceau a changé. « Bini » a toujours un côté « exotique » dans un monde du cyclisme qui n’a pas l’habitude des chambardements mais désormais, les questions qui lui sont adressées ne concernent plus uniquement son pays, ses racines et ses premiers amours avec la bécane. Elles portent tout autant sur ses ambitions et ses objectifs à l’aube d’un Tour d’Italie qui sera le premier Grand Tour de sa carrière. « Je n’ai jamais disputé d’épreuve aussi longue. Au maximum cinq ou six jours.