On bombarde même des bibliothèques

Au-delà des pertes humaines, l’Ukraine, attaquée depuis plus de deux mois, encaisse également de nombreuses destructions de lieux et de monuments historiques. Les bibliothèques ne sortent pas indemnes du conflit et constituent une cible de choix en raison de leurs caractères culturel et historique. Aujourd’hui, selon le ministre ukrainien de la Culture et de l’Information, Oleksandr Tkachenko, plus de quinze bibliothèques auraient été détruites ou endommagées par les forces russes. Lors de guerres, la destruction de bibliothèques reste malheureusement un outil de taille pour faire plier l’ennemi, rappelle le site Actualitté. « L’armée russe détruit sauvagement tout sur son passage », ajoute le ministre. « Je crains que, malheureusement, ce chiffre de “quinze bibliothèques anéanties” évolue encore. » On ne peut que s’en attrister.