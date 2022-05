Sébastien Ogier: «Je découvre une piste mythique»

Envahie mercredi soir par le ban et l’arrière-ban du gouvernement wallon venus se réjouir des nombreux travaux effectués cet hiver, la piste de Francorchamps a été rendue jeudi aux pilotes du Mondial d’Endurance (WEC) qui, samedi à l’occasion des 6 Heures de Spa (départ à 13 heures), donneront au tracé ardennais son premier test d’envergure. « Une première expérience qui s’annonce délicate au gré d’une piste qui propose désormais deux philosophies, avec certains virages toujours bordés de larges dégagements, et d’autres qui n’autoriseront pas le moindre écart sous peine de visiter de peu amènes bacs à graviers », notait le Manceau Sébastien Bourdais, habitué des lieux pour y avoir notamment triomphé dans le cadre des 24 Heures de Spa, il y a tout juste 20 ans. « Je redoute quand même pas mal de chaos, d’autant que les protos et les GT qui se côtoient dans notre championnat, pourront relever ce défi dans des conditions bien différentes… »