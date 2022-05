Le Sporting de Charleroi n’a pas encore tout d’un grand

Depuis son retour en D1A en 2012, le Sporting de Charleroi grandit peu à peu. Après avoir pérennisé son avenir financier alors que le club était au bord du gouffre à la reprise, le matricule 22 s’est installé dans le subtop sportif.

Le Sporting est en effet un candidat aussi crédible que régulier au Top 6, qu’il a d’ailleurs encore atteint cette saison, même si cela n’est plus synonyme de participation aux Playoffs 1, devenus Champions’ Playoffs et où le sextet a fait place à un quatuor. « Après l’Union, on a été la meilleure équipe en dehors du G5 lors de la phase classique. On termine sixième. Faire le bilan a toujours été un de mes principes. On doit comprendre d’où on vient et où on va. On a su créer une équipe à partir de 16 nouveaux joueurs sur les 23 pros. Il ne faut pas oublier qu’on aurait été en PO1 », rappelle justement Edward Still.