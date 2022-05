Carapaz, le candidat logique au rose

La formation Ineos a gagné trois des quatre dernières éditions du Giro. Chris Froome en 2018, Tao Geoghegan Hart en 2020 et Egan Bernal la saison dernière. L’intrus dans cette série ? Richard Carapaz, en 2019, alors qu’il portait les mailles de Movistar. Or c’est justement avec l’Équatorien, qui a rejoint la bande à Dave Brailsford au sortir de sa victoire transalpine, que l’équipe britannique entend étendre sa mainmise sur la course rose. « Nous sommes tous prêts à gagner le Giro. Chaque ‘Grenadier’ sait que c’est l’objectif, nous avons tous cela en commun et voulons le réaliser. Nous devons croire que nous pouvons être les meilleurs, comme ça a toujours été le cas », assure le champion olympique, troisième du dernier Tour de France, qui devrait notamment s’appuyer dans les pourcentages sur un Richie Porte pédalant les dernières sessions de sa carrière.