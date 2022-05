France: le PS adopte l’accord historique avec La France Insoumise

Les débats ont duré quatre heures et ont fait alterner partisans et opposants de l’alliance LFI, EELV et PCF pour les législatives des 12 et 19 juin. «C’est un moment de clarification, ce vote dit à quel espace politique nous appartenons», «à gauche» et pas avec Emmanuel Macron, a conclu le premier secrétaire Olivier Faure depuis le siège d’Ivry-sur-Seine. «Mitterrand, c’était ça la radicalité, et pourtant nous l’avons fait», s’est exclamé Olivier Faure. «A force de dire que nous sommes un parti de gouvernement, nous pouvons oublier nos propres racines, qui sont en partie dans la radicalité».

Le porte-parole Pierre Jouvet a rapporté la façon dont se sont déroulées les tractations qu’il a menées avec LFI, et a justifié les compromis passés: «Il n’est pas forcément évident pour les derniers rentrants (le PS) de ne pas accepter le cadre proposé» sur les circonscriptions, le programme et la stratégie.