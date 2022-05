Flamands et francophones se querellent de moins en moins sur le communautaire

Le doctorant de l’Université de Gand Maxime Vandenberghe a passé en revue tous les conflits gouvernementaux entre 1979 et 2018 autour de la question communautaire en Belgique. Au total, il a recensé 1.300 conflits. Depuis la fin des années 70, leur nombre n’a cessé de diminuer, a-t-il conclu au terme de son enquête et dont les résultats sont rapportés ce vendredi par le quotidien De Morgen.

Maxime Vandenberghe a voulu savoir si les différentes réformes de l’État ont augmenté ou diminué les tensions entre Flamands et francophones. Ses recherches montrent que le nombre de conflits communautaires est en baisse. «Une série de facteurs peuvent influencer le nombre de conflits au sein d’un gouvernement, comme la composition d’une coalition et le contexte économique. Il semble probable qu’il existe un lien entre les réformes de l’État et la diminution progressive du nombre de conflits communautaires.»