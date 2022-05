Les bénéfices d’ING anéantis par le conflit en Ukraine

Une activité concentrée en Russie

ING dont l’activité principale en Russie est constituée de prêts, avait annoncé le 2 mars le gel de ses activités dans ce pays après son invasion de l’Ukraine.

« Le premier trimestre 2022 a été marqué par la terrible invasion de l’Ukraine (par la Russie) qui a des effets dévastateurs sur la vie des Ukrainiens et menace la stabilité et la sécurité mondiales », a déclaré dans un communiqué le patron de la banque néerlandaise, Steven van Rijswijk.

ING pas épargnée

« La situation géopolitique a également affecté nos résultats financiers et accru les risques liés à notre exposition en Russie, qui nous ont contraints à augmenter nos provisions pour risques dans nos activités de gros ». Les coûts liés à l’exposition du groupe en Russie sont estimés à 834 millions d’euros, selon ING.

« La première priorité de ING, selon son patron, est de soutenir les personnels et leurs familles, les clients et l’aide humanitaire en Ukraine et dans les pays voisins ».