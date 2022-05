Jean-Luc Mélenchon, Philippe Gilbert et Bill Gates: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Jean-Luc Mélenchon

Un coup de maître, il faut l’avouer ! En quelques jours, le chef des Insoumis a mangé tout crus les écologistes (en mode vegan, forcément), avalé les communistes et explosé « façon puzzle » les socialistes français. On sait que c’est plus subtil que cela, que les chances d’obtenir une majorité de députés sont très minces et que le rêve d’être « élu Premier ministre » est une illusion. Mais tout de même, quel charivari à gauche !

Carlo Ancelotti