Mikel Arteta prolonge à la tête d’Arsenal jusqu’en 2025

L’ancien joueur conserve les rênes des Gunners pour quelques saisons de plus.

Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a prolongé son contrat à la tête des Gunners. L’Espagnol a signé un contrat jusqu’en 2025, a annoncé le club anglais vendredi.

Joueur d’Arsenal entre 2011 et 2016, Arteta, 40 ans, était revenu chez les Gunners en janvier 2020 pour remplacer Unai Emery, licencié quelques semaines plus tôt. Entre 2016 et 2020, il était l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.