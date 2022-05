Ligue des champions: Courtois face à Alisson, qui est le plus décisif?

Un affrontement de géant. Fin mai, au Stade de France, deux des plus grands clubs européens vont s’affronter avec un même objectif, celui de régner sur l’Europe. Avec 13 trophées côté Real Madrid, et 6 pour les Anglais de Liverpool, cette finale réunie deux des plus grandes formations de l’histoire en Ligue des Champions. Un match d’une grande importance, qui servira de juge de paix dans la course au prochain Ballon d’Or. Si la distinction tend les bras à un certain Karim Benzema, ses principaux adversaires sont Salah et Mané. Ca tombe bien, ils évoluent tous les deux sous les ordres de Jürgen Klopp et nous promettent un duel exaltant. Néanmoins, cet affrontement ne va pas se limiter qu’aux attaquants des deux équipes. Pour s’imposer, ils devront à nouveau compter sur leur gardien respectif. Thibaut Courtois vs Alisson, un match dans le match, mais que disent les statistiques, quel gardien est le plus décisif ?

Courtois le meilleur dans la plupart des domaines

Premièrement, les deux portiers sont sur le même pied d’égalité. En effet, chacun a joué l’entièreté des rencontres de son équipe cette année en coupe d’Europe, c’est-à-dire 12 matches. Dans sa campagne européenne, Courtois a encaissé à 14 reprises. Alisson, lui, s’est retourné 13 fois. Avantage pour le gardien brésilien.