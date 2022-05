Guerre en Ukraine: Amnesty considère que l’armée russe a commis des crimes de guerre dans la région de Kiev

Le constat des crimes de guerre, Amnesty International l’établit vendredi dans une nouvelle synthèse publiée à la suite d’une enquête approfondie sur le terrain, fondée sur des dizaines d’entretiens et une analyse poussée de preuves matérielles. Amnesty International a recensé des frappes aériennes illégales contre la ville de Borodianka et des exécutions extrajudiciaires dans d’autres villes et villages, notamment Boutcha, Andriivka, Zdvyjivka et Vorzel.

Des vies « bouleversées à jamais par l’invasion russe »

« Les pratiques criminelles des forces russes que nous avons constatées comprennent des attaques illégales et des homicides volontaires visant des civils », selon Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International. « Nous avons rencontré des personnes dont les proches ont été tués et dont les vies ont été bouleversées à jamais par l’invasion russe. Nous soutenons leurs appels à la justice et demandons aux autorités ukrainiennes, à la Cour pénale internationale et à d’autres entités de veiller à ce que les éléments de preuve soient préservés afin de permettre d’étayer de futures poursuites pour crimes de guerre ». Elle estime dès lors essentiel que toutes les personnes responsables, notamment celles haut placées dans la chaîne de commandement, soient traduites en justice.