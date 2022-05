Le débat: qui mérite vraiment le Ballon d’Or, Benzema ou… Courtois? (vidéo)

On ne parle plus que de Benzema et de ses 15 buts en Ligue des champions. Le buteur français est considéré comme le héros des Merengues grâce à ses buts décisifs aussi bien contre le PSG, Chelsea que Manchester City. Karim Benzema est donc forcément pointé comme le favori pour le Ballon d’Or. Ses concurrents les plus souvent étant aujourd’hui Sadio Mané et Mohamed Salah de Liverpool… Et si, finalement, son principal concurrent n’était pas son équipier au Real Madrid, Thibaut Courtois.

Le portier belge réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière. Il a été élu homme du match contre Manchester City. Si le Real Madrid ne serait pas en finale de la Ligue des champions sans Karim Benzema. Le même constat peut sans doute être fait en ce qui concerne le Diable rouge. Sans Thibaut Courtois, le Real ne serait pas là où il est.