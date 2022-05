Comment vos enfants (et autres personnes à charge) font baisser vos impôts

En Belgique, votre situation familiale va avoir une influence sur votre situation fiscale d’après une ligne directrice en place depuis des années : plus vous avez d’enfants ou de personnes à charge dans votre foyer et moins vous allez payer d’impôts. « C’est l’idée que si on a quelqu’un à charge à la maison, on a besoin de ressources financières pour s’occuper de lui », pose Baptistin Alaime, avocat fiscaliste au sein du cabinet Tuerlinckx Tax Lawyers. Mais qui peut être « personne à charge » et comment varient alors les impôts ?