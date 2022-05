«Nous les grosses»: ces névroses qui nous bouffent

Guillaume Druez ose un spectacle cru, intime et décapant sur l’obésité et les troubles alimentaires. Seule en scène, Stéphane Bissot est époustouflante dans cette pièce à l’humour noir, où le flot des mots épouse les désordres du corps, de la pensée et de l’estomac. Au Théâtre de la Vie à Bruxelles.

Blanche est au surpoids ce que Tatie Danielle est à la vieillesse. Rien ne lui fait peur pour incarner et défier cet état dans lequel elle se retrouve enfermée. Avec la même méchanceté obstinée et un même bagout impertinent que le personnage d’Etienne Chatilliez, Blanche ne bouscule pas les clichés sur les vieux inoffensifs mais envoie valdinguer les stéréotypes de la sympathique grosse. Imaginée et mise en scène par Guillaume Druez dans Nous les grosses, la quadragénaire dégomme les codes de la bienséance pour se dévoiler dans ses travers les plus intimes et ses pensées les plus cruelles.