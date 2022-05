Union - FC Bruges : quelle équipe est la mieux armée pour décrocher le titre ? (vidéo)

Les journées 3 et 4 des Champions Playoffs pourraient être décisives dans la course au titre. Les deux candidats aux lauriers s’affrontent ce dimanche et mercredi. L’Union Saint-Gilloise accueillera le Club de Bruges avant de se rendre 3 jours plus tard au Jan Breydelstadion.

Sur le plan physique, mental et sportif, quelle équipe est finalement la mieux armée dans cette dernière ligne droite. Nos experts, Jean-François Remy (VOO Sport), Frédéric Larsimont (Chef foot Le Soir-Sudinfo) et Philippe Gerday (Le Soir-SudInfo) répondent à la question dans notre talk foot du vendredi.