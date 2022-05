Hockey: le Racing et La Gantoise ont rendez-vous avec leur histoire

Les Bruxellois et les Flandriens attendent de fêter un nouveau titre de championnat depuis des lustres. Mais ce dimanche, à l’issue de la seconde manche de la finale, un des 2 clubs renouera, enfin, avec son glorieux passé en coiffant les lauriers nationaux. Mais pour y parvenir, il faudra faire jouer son expérience et, surtout, réussir à canaliser ses émotions.

La finale de la compétition qui se déroulera, ce week-end, à Louvain-la-Neuve, sera inédite à plus d’un titre. En effet, elle sacrera, dimanche soir, un champion qui renouera, enfin, avec le succès en Division d’honneur après une période de vaches maigres de 81 ans pour le Racing, et de 101 ans pour la Gantoise. Une véritable éternité en sport. Mais ce nouveau vainqueur mettra également un terme à une hégémonie de 3 clubs durant 13 ans : le Dragons (7 titres), le Waterloo Ducks (3) et le Léopold (3). L’affiche proposée constitue également une petite surprise car peu d’amateurs de hockey auraient misé le moindre euro sur celle-ci à l’aube d’une saison qui aura été passionnante, âprement disputée et indécise jusqu’aux demi-finales. Pourtant, l’équipe qui brandira le trophée à l’issue de ce double duel méritera, sans aucune discussion, son sacre.