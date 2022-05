Démolition du viaduc Herrmann-Debroux: la mise au point de Rudi Vervoort

Le 28 avril dernier, le gouvernement bruxellois a approuvé en troisième lecture le plan d’aménagement directeur (PAD) qui prévoit la démolition du viaduc Herrmann-Debroux, porte d’entrée de la capitale pour des dizaines de milliers d’automobilistes venant du sud via l’autoroute E411.

La concertation avec les Régions au sujet du projet de Plan d’Aménagement Directeur envisageant le démantèlement du viaduc Herrmann Debroux a déjà eu et aura encore lieu, a affirmé vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Rudi Vervoort a rappelé que le Plan d’Aménagement Directeur imposait le respect de règles de concertation en amont, notamment avec les riverains mais aussi avec les autres Régions, consultées à de multiples étapes.

Selon lui, au lancement du processus, seule la Région flamande a réagi en demandant que l’on procède à une approche métropolitaine.

« Nous présentons un chemin qui doit aboutir à terme à un réaménagement en boulevard urbain. Le but est de calibrer les choses dans une série d’études. Nous sommes partis dans un processus plus approfondi. Une première réunion a eu lieu dans ce contexte, avant le passage du projet en troisième lecture au gouvernement. Y étaient représentés, les cabinets des ministres wallons Borsus, Henry et Di Rupo », a précisé le ministre-président bruxellois.