Vincent Kompany: «Les clubs néerlandais font mieux que les équipes belges en Europe avec trois fois moins»

Un duel en deux épisodes puisque l’Antwerp et Anderlecht se retrouveront dimanche mais également jeudi soir pour la quatrième journée des Champions Playoffs. Ces deux joutes auront forcément un impact sur la troisième place offrant un ticket européen pour les tours préliminaires de la Conference League. Où Feyenoord a prouvé cette saison qu’il était possible de faire de grandes choses. « Il n’y a pas que Feyenoord », coupe Kompany. « Il y a eu Vitesse et AZ déjà par le passé. Aux Pays-Bas, ils ont moins d’argent mais ils font mieux que les clubs belges sur la scène européenne. Là-bas, je vois des équipes qui pressent et qui jouent avec des joueurs qui gagnent trois fois moins d’argent qu’en Belgique. Il y a des exemples aussi en Autriche ou en Suisse. On a du potentiel et du talent en Belgique. Je suis persuadé qu’une équipe belge peut disputer une finale de Conference ou une demi-finale d’Europa League. »