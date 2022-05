8 et 9 mai: les anniversaires tourmentés de la victoire contre le nazisme

Les Occidentaux et les Russes célèbrent à un jour d’intervalle la mort du IIIe Reich. La faute au décalage horaire. Ces anniversaires reflètent une philosophie très différente du rôle de l’Histoire.

L’Allemagne est prise en étau alors que le printemps 1945 pointe le bout du nez. A l’ouest et au sud, l’offensive des Alliés a permis au cours des dix derniers mois de libérer la France, la Belgique et les Pays-Bas. L’Italie est tombée. A l’est, l’Armée rouge se rapproche au pas de charge de Berlin. En avril, la bataille pour la prise de la capitale du IIIe Reich sera sanglante. Elle coûtera la vie à quelque 100.000 Allemands et à 81.000 Russes.

Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Le 2 mai, trois soldats soviétiques plantent le drapeau rouge sur le toit du Reichstag. La photo d’Evgueni Khaldeï va transporter la bannière de la victoire de par le monde et immortaliser le moment hautement symbolique qui marque la fin du Reich. Si l’on se fie à la carte des territoires repris au nazisme à cette même date, la balance penche clairement du côté d’une victoire majoritairement soviétique.

L’histoire est en réalité plus complexe.