L’archéologue Maud Devolder: «Les monuments ne sont pas toujours synonymes de pouvoirs forts»

Dans la lointaine antiquité, seuls les puissants ont pu construire des monuments. Cette proposition communément admise est aujourd’hui battue en brèche par Maud Devolder. L’archéologue, qui travaille depuis une vingtaine d’années en Egée, entend revoir la conception traditionnelle de l’antiquité qui confond en un tout pouvoir hiérarchique et architecture monumentale. Pour elle, d’impressionnants monuments ont pu être construits par des gens qui n’incarnaient pas un pouvoir fort, mais étaient capables de fournir la main-d’œuvre, la technique et les matériaux nécessaires à de grandes réalisations. Maud Devolder, qui enseignera bientôt à l’UGent après être passée notamment par l’Ecole française d’Athènes, la Freie Universität et l’UCLouvain, a obtenu une bourse ERC (European Research Council) de 1,9 million d’euros afin de mener à bien son projet nommé « Daedalos. Conceptualising Processes of Monumental Architectural Creation in the Eastern Mediterranean Bronze Age ».