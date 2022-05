Podcast – Découvrez les incroyables collections du MuMons

Par Pierre Fagnart Publié le 7/05/2022 à 18:05 Temps de lecture: 1 min

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Aujourd’hui on vous propose une visite à faire en famille dans un tout nouveau Musée. Le MuMons, le musée de l’Université de Mons. Il a ouvert ses portes fin octobre et propose notamment des visites contées. Julie Huon du service Culture nous décrit ce que l’on peut y découvrir.

Visites : le mercredi matin (10h30-11h30) pour les classes maternelles et primaires et le mercredi après-midi (13h30-14h30) pour les familles.

MuMons, 24 place du Parc, 7000 Mons. 065/37.22.15 ou www.mumons.be.

