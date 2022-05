Romain Bardet reçoit le Prix du fair-play pour avoir secouru Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège

Vendredi, à Budapest, se lance la 106e édition du tour d’Italie. Outsider du premier grand tour de la saison, le coureur de la DSM a déjà reçu une récompense, avant même ses premiers coups de pédales. En effet, quelques instants avant le départ fictif, l’homme de 31 ans s’est vu honoré par le Comité international du fair-play. Il a reçu un diplôme et un trophée pour son geste exemplaire lors de Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril dernier.

Ce jour-là, une énorme chute intervient à moins de 60 kilomètres de l’arrivée. Si la plupart des coureurs se relèvent, le champion du monde Julian Alaphilippe, lui, se retrouve coincé dans le bas-côté de la route, grièvement blessé. Tombé également, Romain Bardet a tout de suite vu la gravité de la situation, et s’est précipité sans hésitation au secours de son compatriote. Traumatisé, il n’a pas terminé la course, et a livré des déclarations glaçantes à l’arrivée. « Je vois Julian, je vois qu’il est vraiment mal. Il arrive à peine à respirer, il est incapable de parler, incapable de bouger. Et là, j’ai un flash qui me donne l’impression d’être le seul à voir qu’il est là, qu’il souffre et que la course continue sans y prêter attention. J’avais l’impression qu’il allait rester là, tout seul, pour toujours ».