Fous des objets d’Orval

Des brasseries qui rendent des collectionneurs fiévreux, et même un peu fous, il n’y en a pas beaucoup dans le monde… Orval est dans ce cas et largement au-dessus du lot. Car le collectionneur d’Orval est prêt à tout acheter. Tout se garde, tout se bichonne, tout se montre. Les boîtes de fromage en carton que l’on jetait hier à la poubelle sont devenues des reliques, comme les illustres casiers en bois que les scouts utilisaient pour leurs feux de camp et qui s’achètent aujourd’hui à prix… d’Orval.