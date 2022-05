Les pensions pour animaux sont prises d’assaut pour les grandes vacances

Effet covid. La proportion de propriétaires disposant d’un animal a augmenté, et l’envie de vacances se fait plus forte. Le Domaine de Ghanna, à Walhain, affiche ainsi déjà complet et clôture déjà les réservations pour la Toussaint…

C’est l’heure de la promenade pour Socrate. Vivien Lacroix fait découvrir au braque le Domaine de Ghanna où ses maîtres l’ont placé pendant la durée de leurs vacances. Il se dégourdit les pattes avec plaisir avant de rejoindre un des 47 emplacements de cette pension pour chiens de Walhain. En cette période, il reste encore de la place, mais ce sera loin d’être le cas pendant les prochaines vacances scolaires. Si vous souhaitez partir pour la Noël, il est même d’ailleurs temps de réserver dès maintenant.

« On travaille avec un délai de six mois, nous confie le propriétaire des lieux. On est déjà très sollicités en période normale, mais suite à de nombreuses adoptions pendant la période du covid, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd’hui dans l’embarras en apprenant à leurs dépens qu’il faut réserver assez tôt si elles ne veulent pas être obligées de recourir à la famille pour garder leur animal de compagnie. On clôture ainsi déjà les réservations pour la Toussaint. »