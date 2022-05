Coronavirus: les plus de 80 ans pourront recevoir une deuxième dose de rappel

Ce rappel de vaccin concerne les résidents de maisons de repos âgés de 80 ans et plus.

Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents d’un centre de soins résidentiels, comme une maison de repos, pourront recevoir une deuxième dose de rappel de vaccin contre le covid-19, a décidé vendredi la Conférence interministérielle de la Santé, selon un communiqué diffusé par l’Agence flamande des soins et de la santé.

Du côté flamand, les personnes âgées concernées – il s’agirait de 400.000 à 450.000 personnes – recevront une invitation pour cette deuxième dose de rappel dans le courant des prochaines semaines. Les centres de vaccination ont également repris leur activité et devraient être prêts à vacciner le groupe cible d’ici deux à trois semaines. C’est ce qu’a annoncé l’Agence pour les soins et la santé.