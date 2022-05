Station radio de la RTBF, Classic 21 lance son premier festival dédié à la jeune scène rock

Consacré à la jeune scène rock actuelle, le festival verra six groupes se produire sur la scène du Rockerill, à Charleroi.

Ce festival est avant tout né d’une envie de reconnexion avec notre public, nos auditeurs, après ces deux ans de pandémie de coronavirus », explique Étienne Dombret, responsable de Classic 21. « Nous avons également fait le constat que le rock était de moins en moins représenté dans les festivals en Fédération Wallonie-Bruxelles alors que de plus en plus de jeunes groupes se lancent. »

Les Belges à l’honneur… mais pas que

Six groupes sont au programme. Les Belges de country alternative Plain Jane ouvriront le bal suivi par Jane Doe. Thomas Frank Hopper viendra ensuite proposer son blues à la sauce belge avant que la canadienne JJ Wilde ne vienne délivrer son rock énergique. Suivront Rubben Block, le chanteur et guitariste de Triggerfinger, qui viendra présenter son projet solo et Romano Nervoso, qui sera chargé de clore la soirée.