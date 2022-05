Didier Theys: «Les jeunes Américains se lèvent à 6 h du matin pour suivre les GP»

Installé depuis plus de 35 ans aux Etats-Unis, où il a notamment remporté les 24 H de Daytona (1998 et 2002), les 12 H de Sebring (1998) ou encore disputé les 500 Miles d’Indianapolis à trois reprises (11e en 1990), Didier Theys (65 ans) conserve outre-Atlantique de très nombreuses activités dans le monde de la course : ambassadeur pour Ferrari North America et Michelin, il coache des pilotes et est commissaire sportif dans le « Ferrari Challenge » ainsi que dans les endurances de l’Imsa.