Guerre en Ukraine: les échecs russes plus nombreux que les victoires

Après deux mois de conflit et à la veille de la date symbolique du 9 mai pour la Russie, quelles sont les victoires que Vladimir Poutine peut mettre en avant ? « Tout dépend de quand on décide qu’une victoire est acquise », estime André Dumoulin, attaché de recherche au Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense (IRSD) et professeur à l’ULiège dans le domaine de la sécurité-défense européenne. « Pour l’heure, il n’y a pas de victoires totales. Elles sont relatives et floues. Néanmoins, si détruire une partie de l’outil ukrainien doit être considéré comme une victoire, alors il y en a. Mais proportionnellement, ça reste relatif car les Ukrainiens ont, de leur côté, détruit encore plus de matériel militaire russe. Il n’en reste pas moins que la Russie a affaibli l’armée ukrainienne. Lorsque la paix reviendra, il faudra la reconstruire. »