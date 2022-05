Standard: seuls les joueurs blessés iront encore à l’Académie

Prévue initialement le 13 mai, la fin de la récréation a été sifflée vendredi au Standard. Ainsi, il a été décidé de libérer le staff technique et l’effectif professionnel une semaine plus tôt, en donnant aux éléments qui le composent un programme léger de travail physique à suivre durant la semaine prochaine. Les joueurs blessés, comme Renaud Emond, qui soigne une fissure au niveau du tendon rotulien, Laurent Henkinet et Noë Dussenne, poursuivront les séances de soin à l’Académie, tout comme les éléments qui terminent leur rééducation. C’est le cas notamment de Kostas Laifis après sa déchirure au quadriceps. Après cela, les joueurs liégeois seront en congé complet durant un mois, même s’il leur a été demandé de reprendre quelques exercices de courses lors des deux dernières semaines avant la reprise, laquelle interviendra finalement le 13 juin, avec, ce jour-là et le mardi 14 juin, les tests physiques et médicaux au programme. Le premier entraînement sur terrain est fixé au mercredi 15 juin.