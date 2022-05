Cocaïne: les cartels importent leurs labos et leurs chimistes en Europe

Le marché de la cocaïne dans l’Union européenne continue de grandir. Le marché de la méthamphétamine (crystal meth), plus modeste, est également en croissance. La Belgique reste une plaque tournante de ces drogues. Ces tendances ressortent du rapport conjoint de l’Office européen des drogues et toxicomanies (OEDT) et de l’agence de police européenne Europol. Selon l’OEDT, l’Europe est menacée par un marché de la drogue « diversifié, en croissance et dynamique ». Résultat d’une collaboration entre les organisations criminelles européennes et internationales.

Le marché de la cocaïne, deuxième drogue la plus consommée en Europe, est donc en pleine expansion. Ce marché pesait pour 10,5 milliards d’euros en 2020. Des quantités record de cocaïne ont été saisies pour la quatrième année consécutive : 214,6 tonnes. C’est 6 % de plus qu’en 2019. Les trois quarts ont été saisis en Belgique principalement à Anvers (70 tonnes), suivis des Pays-Bas (49 tonnes) et de l’Espagne (38 tonnes).