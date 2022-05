Steve Darcis: «Je suis surpris par l’incroyable succès du padel»

Sérieusement qui aurait pu imaginer, voici encore cinq ans, que Bruxelles accueillerait une manche mondiale de padel à Tour & Taxis ? « Clairement personne, ou alors il peut aller jouer au Lotto », coupe directement Steve Darcis qui s’occupe désormais du Team Pro de l’AFT, et donc des futurs David Goffin, pour autant qu’on retrouve encore des talents pareils. « La première fois que j’ai entendu parler du padel en Belgique, ça doit remonter à 12-13 ans. J’avais un ami qui voulait investir dans un club du côté de Rochefort. Il a évoqué le projet avec moi. Je n’y croyais pas une seconde, ça me faisait rigoler même. Désormais, on a chacun notre club ! Et on n’est pas les seuls à s’être investis là-dedans quand je vois tous les clubs qui poussent comme des champignons en Belgique.