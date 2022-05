Pays-Bas: deux morts et deux blessés graves dans une fusillade près de Rotterdam

Une fusillade survenue aux Pays-Bas vendredi matin à Alblasserdam, près de Rotterdam, a fait deux morts et deux blessés graves, selon la police.

Une jeune fille de 16 ans et une femme de 34 ans ont perdu la vie dans la fusillade. Un garçon de 13 ans et une femme de 20 ont quant à eux été grièvement blessés et transportés d’urgence à l’hôpital, a détaillé la police.

Les secours dépêchés sur les lieux

La fusillade a eu lieu peu avant 11h dans une exploitation agricole sociale à Alblasserdam, dans la province de Hollande-Méridionale. Cette ferme à visée thérapeutique, qui comprend notamment des vaches, des chevaux, des poneys et des lapins, entend proposer des activités de jour aux enfants et aux adultes.