Circus Brussels Padel Open: Belasteguin se hisse en demi-finale

Le Circus Brussels Padel Open se poursuivra samedi pour Belasteguin et Coello après leur victoire au terme d’un match complètement fou contre Tello et Chingotto en quart de finale. Les deux Argentins ont subi les échanges dans la première manche après avoir concédé un break d’entrée et face à un schéma de jeu visant à empêcher Tello de smasher en puissance et mettant Chingotto sous pression, avant de reprendre la main dans le 2e set.

Menés 1-4 dans le 3e set, Belasteguin, champion du monde 16 fois consécutivement, et Coello ont rattrapé les 2 breaks de retard avant de finalement conclure sur le score de 7-5. Les voilà, désormais, en demi-finale ce samedi à la gare maritime de Tour et Taxis, avec toujours l’ambition de faire aussi bien qu’à Miami en début de saison : décrocher le titre dimanche…