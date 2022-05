Rappel de produit: Ardenne Volaille rappelle des articles pour allergènes non mentionnés sur l’étiquette

Ces articles contiennent possiblement deux allergènes ou substances pouvant provoquer une intolérance, à savoir la moutarde et le gluten.

Quels produits concernés ?

Les produits concernés sont les « Burger Nature X2 » (numéro de lot 473500 et 473514), les « Brochettes de poulet maison X3 » (numéro de lot 473502 et 473516), les pilons marinés maison X500g (numéro de lot 473504 et 473517), les « chipolatas de poulet X5 (numéro de lot 473510 et 473518). Tous ont une date limite de consommation au 9 mai et on été vendus du 4 au 5 mai dans tous les magasins du groupe Colruyt et chez Delitraiteur à Nivelles.